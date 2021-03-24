Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında Biontech aşısına dair çok önemli bir son dakika gelişmesini duyurdu.

DÜN 750 BİN DOZ TESLİM ALDIK

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık."

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

"Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak."

1.4 MİLYON DOZ HAZIR

"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu."

ÜLKEMİZDE İLK

"Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

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