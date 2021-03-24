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Son dakika: Azınlık cemaati temsilcileri AK Parti'de Genel Başkanlığa yeniden seçilen Başkan Erdoğan’ı kutladı

Azınlık cemaati temsilcileri, Başkan ’ı telefonla arayarak AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Son dakika: Azınlık cemaati temsilcileri AK Parti'de Genel Başkanlığa yeniden seçilen Başkan Erdoğan’ı kutladı

Azınlık cemaati temsilcileri, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin'in Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladığı belirtildi.

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