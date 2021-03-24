Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi...

Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldığı MKYK listesinde en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Seda Sarıbaş'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli? İşte Seda Sarıbaş hakkında merak edilenler...

SEDA SARIBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor.

Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. Modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçişini şu sözlerle anlattı:

"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."