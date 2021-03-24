Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri AK Parti MKYK ve MYK listesi: 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimler? Yeni listede hangi isimler var? AK Parti MKYK ve MYK listesi: 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimler? Yeni listede hangi isimler var? AK Parti MKYK ve MYK listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinin de değişmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni listeye çevrildi. Peki, 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimler? Yeni listede hangi isimler var? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 13:38
AK Parti MKYK ve MYK listesi açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada,
"2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz." dedi. Peki, 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimler? Yeni listede hangi isimler var? İşte haberin detayları... GALERİ DEVAM EDİYOR AK PARTİ MKYK VE MYK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
AK Parti yeni MKYK ve MYK listesi bugün açıklanacak.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi oy pusulası belli oldu. İşte AK Parti MKYK üye adayları:
BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor. Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan,
"Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullandı.
7. Olağan Büyük Kongreyi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hamdolsun şu ana kadar, kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar."