Bu nasıl öğretim üyesi? Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç AK Parti ve gazetecilere hakaret yağdırdı!

"GAZETECİLER GAZETECİ DEĞİL MEMUR."

Prof. Dr. Gönenç; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Temel Gazetecilik" başlıklı 190 sayfalık ders bilgi notu gönderdi.

"PERİSKOP TEKNOLOJİSİ" BAŞLIKLI BÖLÜMDE ŞU İDDİALAR YER ALDI:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."



"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."

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