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Bu nasıl öğretim üyesi? Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç AK Parti ve gazetecilere hakaret yağdırdı!

Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. hazırladığı 190 sayfalık ders notunda AK Parti hükümetini hedef alırken gazetecilere etti. AK Parti'nin basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegamonya kurduğunu söyleyen Özgür, gazetecilere de “Pek az kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur” diyerek hakaret etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Bu nasıl öğretim üyesi? Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç AK Parti ve gazetecilere hakaret yağdırdı!

Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ; 'ni hedef aldı, gazetecilere etti.

AK PARTİ VE GAZETECİLERE HAKARET

Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulundu. Prof. Dr. Gönenç, "Pek az kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecilere de hakaret etti.

"GAZETECİLER GAZETECİ DEĞİL MEMUR."

Prof. Dr. Gönenç; öğrencilerine "Temel Gazetecilik" başlıklı 190 sayfalık ders bilgi notu gönderdi.

"PERİSKOP TEKNOLOJİSİ" BAŞLIKLI BÖLÜMDE ŞU İDDİALAR YER ALDI:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."


"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."

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