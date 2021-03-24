24 Mart 2021, Çarşamba
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Eşiyle barışmak istedi yüksek gerilim hattına tırmandı!

Eşiyle barışmak isteyen kişi korkuttu... 'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen bir kisi hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs polisler tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Eşiyle barışmak istedi yüksek gerilim hattına tırmandı!

'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen M.T. isimli kişi, hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EŞİNDEN AYRILMAK İSTEMİYOR
Olay, akşam saatlerinde ilçesi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen M.T., yüksek gerilim hattına çıktı.

POLİSLER İNDİRDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksek gerilim hattı çevresinde hava yastığı açarak önlem alırken, M.T. ise polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan M.T., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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