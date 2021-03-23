Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Angela Merkel görüşmede, Başkan Erdoğan'a AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Görüşmeyle ilgili Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, '' Kıymetli kardeşim... Bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Merkel ile Türkiye - Almanya ve Türkiye - AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleleri ele aldık.



Görüşmede Türkiye - AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüğümüzü, bu atmosferin oluşmasında Sayın Şansölyenin şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığımızı ifade ettim.



18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret ettim.



Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurguladığımız görüşmede, diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledim.,'' ifadelerini kullandı.