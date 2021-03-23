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Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya Camii açıklaması! Atatürkçü laikliğin simgesi...

Yazar , Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'nın yeniden camiye çevrilmesi konusundaki nefretini kustu. 'yi hedef alan Pamuk, "CHP'nin sessizliğini anlayamadım. Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi." dedi.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Orhan Pamuk'tan skandal Ayasofya Camii açıklaması! Atatürkçü laikliğin simgesi...

Yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesi karşısında ayaklanma başlatamayan CHP'yi topa tuttu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pamuk, "Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmalarını anlayamıyorum. Yüzde 55 aldığınız şehirde bunu yapmamalısınız" dedi.

"SESSİZ KALMASINI KAVRAYAMIYORUM"

Yazar Orhan Pamuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden camiye çevrilen Ayasofya konusunda içinde biriktirdiği nefreti gözler önüne serdi.

Pamuk açıklamasında, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi sırasında CHP'nin sessizliğini anlayamadım. Ayasofya Atatürkçü laikliğin simgelerinden biriydi. En azından CHP'nin yüzde 55 oy aldığı İstanbul'da sessiz kalmasını, hatta arka sıralarda su dağıtmasını kavrayamadım. "Ayasofya Camii din konusu, Erdoğan bize bu konuda gol atar" diyerek düşünmelerini taktik olarak anlıyorum" şeklinde konuştu.

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