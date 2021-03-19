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ABD savaş gemisi İstanbul'da: USS Monterey isimli gemi İstanbul Boğazı'nı geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Karadeniz'e açıldı. Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı. Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 18:23Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 18:23