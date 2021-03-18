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ABD'den çok sert açıklama! ''Rusya'ya yaptıklarının hesabı sorulacak''

Son dakika haberi... ve Rusya arasında yeni gerilim! Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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ABD'den çok sert açıklama! ''Rusya'ya yaptıklarının hesabı sorulacak''

Psaki, 'da düzenlediği günlük basın toplantısında, 'ın, Başkanı hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Büyükelçisi'ni 'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "STRATEJİMİZ, ONLARIN TAKTİKLERİNİ AÇIK ETMEK OLACAKTIR"

Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

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