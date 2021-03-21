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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 21 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Vakalarda son durum ne?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 21 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de ne kadar oldu? İşte Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum... .

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 21 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Vakalarda son durum ne?

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 21 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de ne kadar oldu? İşte Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

20 MART

19 MART

18 MART

17 MART

16 MART

15 MART

14 MART

13 MART

Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? Haftalık harita açıklandı HANGİ İLDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR? HAFTALIK HARİTA AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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