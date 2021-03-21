SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 21 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Vakalarda son durum ne?
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 21 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum... .
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 21 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI
20 MART
19 MART
18 MART
17 MART
16 MART
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13 MART