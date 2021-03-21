BİNLERCE MEKAN DENETLENDİ

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi.

91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.