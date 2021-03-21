İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika denetim açıklaması! 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında “Tematik Denetimler” devam ediyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi. 91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi Denetimlerde; 505 iş yeri/işletme uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Tematik Denetimler" hakkında bir açıklama yayınladı.
BİNLERCE MEKAN DENETLENDİ
Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi.
91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.
2 BİN 839 İŞLETME VE KİŞİYE CEZA
Denetimlerde; 505 iş yeri/işletme uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.
Kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, AVM, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlendi.
DENETİMLERDE 91 BİN 778 PERSONEL GÖREV ALDI
6.229 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 22 bin 829 ekipten oluşan 91 bin 778 personel görev yaptı.
Gün boyu süren denetimlerde 81 bin 97 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali), 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.
DENETİMLERDE 1.411 İŞ YERİ/İŞLETMENİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Denetimler sonucunda toplam 1.411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.
Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri kapatıldı.