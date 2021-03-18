18 Mart 2021, Perşembe
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Nevruz affı

Cumhurbaşkanı , öncesinde 475 mahkumun kalan cezasının kaldırılmasına, 98 mahkumun da cezasının yarıya indirilmesine yönelik kararname imzaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Nevruz affı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların ve ailelerinin, baş kamu denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti.

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak anayasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.

Kararname ile 475 mahkumun kalan cezası kaldırıldı, 98 mahkumun ceza süresi yarıya indirilirdi, ömür boyu hapis cezası alan 3 mahkumun infaz süresi 25 yıla düşürüldü.

Ayrıca kararname kapsamında şartlı tahliye edilen 2 kişinin denetimli serbestliğinin ve 3 kişinin de ertelenen cezasının sonlandırılmasına karar verildi.

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