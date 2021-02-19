Son dakika: Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için harekete geçti

UÇAKLAR FİİLEN VERİLMEDİ

Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

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