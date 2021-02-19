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Son dakika: Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için harekete geçti

Son dakika haberine göre 'nin savaş uçağı programındaki haklarının korunması amacıyla, uluslararası hukuk şirketi '' ile anlaşma imzalandı. Şirket, Türkiye'nin 'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti verecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Son dakika: Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için harekete geçti

Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, 'nin savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla 'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi ile anlaşma imzaladı.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?
Uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK
Savunma Sanayii Başkanı , konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

UÇAKLAR FİİLEN VERİLMEDİ
Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

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