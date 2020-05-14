ABD’den F-35 itirafı: Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir
ABD Kongresi için hazırlanan bir rapora göre Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması üretici firma Lockheed Martin’i yedek parça tedariği konusunda zorlayabilir. Raporda, “Program Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi, ancak şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor” ifadesi kullanıldı.
Lockheed Martin şirketinin zaten Kovid-19 salgın ortamında parça temin etmede zorluk yaşadığı, F-35 savaş uçağı için yaklaşık bin adet parça tedarik eden Türkiye'nin çıkarılmasının işleri daha da kötü hale getirilebileceği bildirildi. ABD Kongresi için denetim ve soruşturma hizmetleri sunan Amerikan Hesap Verilebilirlik Ofisi'nin (GAO) F-35 raporunda, uçağın test ve parça üretiminde önemli sıkıntı yaşandığı belirtildi. Buna göre 2018 temmuz ayında ayda 875 parçanın tedariğinde sıkıntı yaşanırken, 2019 temmuz ayında bu 8 binden fazla parçaya çıktı.
SÖZLEŞMELER UZATILDI
Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'nin programdan çıkarılmasının durumu daha da kötüleştireceği belirtildi. Raporda, "Program Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi, ancak şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor" ifadesi kullanıldı. 2020 sonu itibariyle Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılacağı açıklanırken daha sonra bazı üreticilerle sözleşmenin yıl sonuna kadar uzatılabileceği belirtilmişti.
TÜRKİYE 100 UÇAK ALACAKTI
Türkiye, F-35 projesi çerçevesinde 100 adet uçak satın alacaktı. Ancak Türkiye'ye teslim edilen dört uçağı ABD'de alıkonulduğu gibi başka uçak da satılmayacağı açıklandı.
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