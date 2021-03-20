

"VAROLUŞTA EŞİTLİK SORUMLULUKTA ADALET"

"KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 'Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız."



"Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."