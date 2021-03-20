20 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! KADEM'den açıklama geldi: Zeminden koparıldı! Bu gerilimin bir neticesi

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! KADEM'den açıklama geldi: Zeminden koparıldı! Bu gerilimin bir neticesi

'den açıklaması geldi. KADEM'den yapılan açıklamada, "Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz” denildi. Açıklamada, "Şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı. ’ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
ABONE OL
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! KADEM'den açıklama geldi: Zeminden koparıldı! Bu gerilimin bir neticesi

(KADEM); ile 'nin, 'nden ayrılmasını değerlendirdi. KADEM; "(İstanbul Sözleşmesi) Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada; KADEM'in, 'Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımların ısrarlı takipçisi olacağı ifade edildi.


"GERİLİM ÖZNESİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DURUMDA"
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin açıklaması şöyle:
"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz."



"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, 'ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı."


"VAROLUŞTA EŞİTLİK SORUMLULUKTA ADALET"
"KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da '' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız."

"Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."


TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDIĞINA DAİR KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
'de yayımlanan Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Başkan 'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleden ve kadınların insan haklarını tesis etmekten bir adım olsun geri gitmeyeceğiz."

"Türkiye insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokusuna uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahiptir."

İstanbul sözleşmesi iptal mi edildi? İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' AÇIKLAMASI
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDI!
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA