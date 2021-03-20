Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı! KADEM'den açıklama geldi: Zeminden koparıldı! Bu gerilimin bir neticesi
Kadın ve Demokrasi Derne��i'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması geldi. KADEM'den yapılan açıklamada, "Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz” denildi. Açıklamada, "Şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı. Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet’ sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi. KADEM; "(İstanbul Sözleşmesi) Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada; KADEM'in, 'Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımların ısrarlı takipçisi olacağı ifade edildi.
"GERİLİM ÖZNESİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DURUMDA"
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin açıklaması şöyle:
"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz."
"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi'ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı."
"VAROLUŞTA EŞİTLİK SORUMLULUKTA ADALET"
"KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 'Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız."
"Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."
TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDIĞINA DAİR KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaştı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:
"Kadına yönelik şiddetle mücadeleden ve kadınların insan haklarını tesis etmekten bir adım olsun geri gitmeyeceğiz."
"Türkiye insan onurunu yücelten, aileyi merkeze alan, toplum dokusuna uygun, özgün ve öncü metinler çıkarma potansiyeline sahiptir."