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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu

haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 20 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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tarafından Günlük Koronavirüs (Kovid-19) Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MART

18 MART

17 MART

16 MART

15 MART

14 MART

13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

Vaka sayılarının artış gösterdiği iller için toplantı VAKA SAYILARININ ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLLER İÇİN TOPLANTI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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