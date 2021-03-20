Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye genelinde sıkı Kovid-19 denetimi

Bu kapsamda 19 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunaparak ve tematik parklar denetlendi.