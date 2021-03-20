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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya A Haber'de açıkladı: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz

Son dakika haberi... 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, 'nden ayrıldı. 'de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , "Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya A Haber'de açıkladı: Ankara S��zleşmesi hazırlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul Sözleşmesi'nin şu geldiğimiz noktada yol açtığı bu ayrışma ve kutuplaşma bizi şu noktaya getirdi; İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur, aslolan hukuk devletidir, aslolan adalet anlayışımızdır. Biz Türkiye'nin hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip olduğunu düşünüyoruz ve Ankara Sözleşmesi ismini verebileceğimiz yeni bir çalışmayı ortaya koyacağız inşallah.''

İnşallah yeni bir çalışmayı toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yapmayı planlıyoruz. Özellikle muhalefetin konuyu çok yanlış boyuta çektiğini görüyoruz. Muhalefet kadınları istismar etti. Biz kadınlarımızı koruyucu reformları hayata geçiriyoruz. Değerlerimizi önceleyen yeni bir mutabakat üzerinde çalışıyoruz. AK Parti her zaman ailenin yanında oldu. Bizim derdimiz aileyi, kadını ve toplumun her bir ferdini korumak. Şiddet asla meşrulaşmayacak.

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