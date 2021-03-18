Koronavirüs risk haritasında kırmızı olan Samsun'da korkutan görüntü!

İki haftadır en çok vakanın görüldüğü il olan Samsun'da denetimler de sürüyor. Ekipler, kentin en kalabalık noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü yapıyor, polisler devriye halinde vatandaşları uyarıyor. Ancak vaka artışı ve uyarılara rağmen Samsun'un, bazı cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu son bulmuyor.

İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan bazı vatandaşlar, alışveriş yapmayı ve gezmeyi sürdürdü.