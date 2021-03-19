Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna tepki

Ekrem İmamoğlu Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un tıkalı damarlarını tek tek açıyoruz. Bağcılar'da yağmur suyu kanallarından tam 3.600 ton çamur çıkardık. Her yağmurda taşkın sorunu yaşanan Ordu ve Taşocağı Caddeleri'nde altyapı sorununu kalıcı olarak çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞIRICI: "EKREM BEYİN YAPILAN HABERDEN HABERİ YOK SANIRIM"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise söz konusu paylaşıma, "Haberi ibretle okudum. O bölgede en son su baskını 2009 yılında yaşandı. Ondan sonra o bölge rehabilite edildi ve su baskını yaşanmadı. Kanal temizliğini yatırım diye lanse eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ekrem beyin bu yapılan haberden haberi yok sanırım tamamen mizansen" şeklinde cevap verdi.