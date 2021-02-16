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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yılmaz Özdil ülkesinin yanında olmak yerine teröristlerin çarkına su taşıdı! Skandal yazı Son dakika: Yılmaz Özdil ülkesinin yanında olmak yerine teröristlerin çarkına su taşıdı! Skandal yazı Son dakika haberi... Gara'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen tarihi operasyondan geçtiğimiz günlerde gelen haber, Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Hainlerin kaçırdığı 13 vatandaş, terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Yürekleri yakan bu olay karşısında Türkiye tek yürek olurken, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ülkesinin yanında olmak yerine hainlerin çarkına su taşımayı tercih etti. Özdil bugünkü yazısında terör örgütü lanetlemek yerine "Gara'da ne olduğunu elbette saniye saniye biliyorum ama, haddimi de biliyorum, konunun uzmanları varken anlatmak bize düşmez." şeklinde provokatif ifadeler kullandı. Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 17:29
CHP'nin yayın organı gibi hareket eden Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, Gara'daki kalleş saldırı sonrası terör örgütlerinin ve sözcüsü HDP'nin değirmenine su taşıyacak cinsten bir yazı kaleme aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR PKK'YA TEK KELİME ETMEDİ Yazısında 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin PKK'ya tek satır söz etmeyen Yılmaz Özdil, tam da kalleşlerin isteyeceği şekilde devletin söylemlerini sorgular ve gerçeklere gölge düşürür cinsten ifadeler kullandı. SIRTINI KANDİL'E YASLAYANLARA SOR ÖZDİL! Operasyona ilişkin tek tek anlatılan tüm gerçeklere rağmen akıllarda soru işareti oluşturmak adına "Gara'da ne oldu?" şeklinde imalı bir yazı kaleme alan Özdil, Gara'da ne olduğunu HDP ile ittifak yapanlara, HDP ile Anayasa yapanlara, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyenlere, kayyum atanan belediyelere desteğe gidenlere, SİHA lardan rahatsız olanlara, şanlı ordumuza "satılmış" diyenlere sormak yerine hükümeti hedef aldı. CEVABI SOSYAL MEDYADAN GELDİ Özdil'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "15 gün önce PKK'nın arka bahçesi haline geldiğini söyleyip CHP'den istifa eden vekilleri linç eden asrın şarlatanı Yılmaz Özdil,13 vatandaşımızın katili PKK'ya tek kelime etmeden yine hükümete saldırdı" yorumunda bulundu. AÇIKÇA HDP'Yİ SAVUNMAKTAN GERİ DURMADI Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2019 yılında kayyum kararına tepki gösterdiği yazısında, Ahmet Türk'ün yarım asırdır 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını savunmuştu. SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI CHP, 13 ŞEHİDİMİZİN KATİLLERİNE TERÖRİST DİYEMİYOR Yılmaz Özdil'in adeta avukatı gibi davrandığı parti olan CHP, müttefiki HDP gibi teröristlerin sözcülüğünü ve avukatlığını yapıyor. CHP 13 şehit verdiğimiz Gara saldırısında bile yaptığı açıklamada PKK'nın adını anmamış, kalleş saldırıra terör örgütünü aklama peşine düşmüştü. İşte geçmişte CHP'nin vatandaşlarımızın katillerini savunduğu o haberler:
Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.
Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.
FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.