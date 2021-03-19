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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Risk haritası güncellendi! 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde, nasıl olacak? Risk haritası güncellendi! 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde, nasıl olacak?
Son dakika... Hafta sonu yasakları hangi illerde, nasıl olacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ikinci normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. İki haftalık periyotlar ile rish haritasının güncelleneceği ve il bazında kısıtlamaların değişeceği bildirilmişti. Vaka sayısı düşük olan illerde bazı kısıtlamalar kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bazı yasaklar devam ediyor. Peki, 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde, nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:17
Son dakika... 20 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? 'Yerinde karar' uygulamasıyla Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan illere göre risk haritasında vaka sayısı düşük ve yüksek olan iller belirli kategorilerde listeleniyor. Buna göre bazı illerde kısıtlamalar kaldırılırken, bazı illerde ise devam ediyor. En çok merak edilenlerden biri de bu hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar oldu. Peki, 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde, nasıl olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Buna göre, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
HAFTA SONU YASAKLARI HANGİ İLLERDE, NASIL OLACAK?
İşte il il hafta sonu yasaklarının uygulanacağı gün ve saatler:
ADANA Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak ADIYAMAN Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.