Son dakika... 20 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? 'Yerinde karar' uygulamasıyla Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan illere göre risk haritasında vaka sayısı düşük ve yüksek olan iller belirli kategorilerde listeleniyor. Buna göre bazı illerde kısıtlamalar kaldırılırken, bazı illerde ise devam ediyor. En çok merak edilenlerden biri de bu hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar oldu. Peki, 20 Mart Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları hangi illerde, nasıl olacak? İşte merak edilenler...