Ekrem İmamoğlu 1 dakikada söylediği yalanlarıyla tepki topladı

Haber Global'deki 40 soru programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'nin yalan siyasetini sürdürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gözlenmediğini iddia eden İmamoğlu, söylemlerindeki yalanları ve çelişkileriyle dikkat çekti.

KAFTANCIOĞLU İLE ÇELİŞEREK BAŞLADI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "İlçe Başkanı bir gözetleme olmadığını, oraya gidip bir fotoğraf çekme girişiminde de bulunulmadığını" söylemesinin ardından Canan Kaftancıoğlu'nun "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir." ifadeleri akıllara geldi.

İHBAR YALANINI DEVREYE SOKTU

"Kesinlikle bir evin gözetlenmesi doğru bir şey değil." diyen Ekrem İmamoğlu, ihbar yalanına sarıldı.

Kaftancıoğlu'nun "Partinin talimatıyla gitmiştir yine gidecektir" açıklamalarını unutan İmamoğlu, "Biz İBB olarak oraya bir ekibimizi yolladık çünkü bir ihbar aldık." dedi.

1 DAKİKADA 3. YALANI "YIKIM" OLDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin arkasındaki çardak için operasyon düzenleyen CHP, 'kaçak yapı' algısı oluşturmaya çalışmıştı.

CHP'nin 'kaçak yapı' operasyonuna Ekrem İmamoğlu da yalanlarıyla destek verdi.

Altun'un evinin bahçesindeki çardağın kaldırılmasını hedef alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Nasıl bir vatandaşa davranıyorsak, kim olduğuna bakmaksızın kendilerine de aynı davrandık ve burayı yıkmaları konusunda onlara fırsat tanıdık ve burayı kendileri yıktılar." dedi.