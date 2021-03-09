Son dakika: AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu

İLK KONGRE EKİM 2003'TE

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresini 59. Hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti'de 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

TBMM'nin 23. Dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi ve Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti, 3. Olağan Büyük Kongresini 3 Ekim 2009'da yaptı. Erdoğan, bu kongrede bir kez daha genel başkan seçildi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak dördüncü kez tek başına iktidara gelirken Türkiye'nin 61. Hükümeti Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.