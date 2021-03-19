19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında koronavirüs kontrolleri yapıldı. Denetimde sürücüler ve yolcular uyarıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerde sürücüler ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çok sayıda ilçede kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi oldu. Burada sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA