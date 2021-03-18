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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vakalarda son durum ne?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 18 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum....

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vakalarda son durum ne?

tarafından Türkiye Günlük Koronavirüs (Kovid-19) Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1503 oldu, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

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13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

9 MART

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6 MART

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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