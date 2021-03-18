19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor

Son dakika... , Dışişleri Bakanı 'in 'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye- İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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