Ekrem İmamoğlu’ndan iki farklı tavır: Gazi yakınına tehdit! Şalom Gazetesi’nin yazarı Karel Valansi’ye "özür"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde gazi yakını tarafından protesto edildi. Ekrem İmamoğlu; gazi yakınını "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben merak etme" şeklindeki sözlerle tehdit etti. Aynı gün Ekrem İmamoğlu’nun, Türk Yahudi toplumuna yönelik yayın yapan Şalom Gazetesi’nin yazarı Karel Valansi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajına ilişkin eleştirisine, “Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun bu ikiyüzlü tavrı tepki çekti
Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin paylaşımda bulundu ve "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" ifadelerini kullandı.
VALANSİ: YİNE DÜĞÜNE DAVETLİ DEĞİLİZ
Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi de, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Yine düğüne davetli değiliz" dedi.
İMAMOĞLU: KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ
Ekrem İmamoğlu, Karel Valansi'nin paylaşımına cevap verdi ve "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız. Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi'nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.
NEVŞİN MENGÜ DE, MUSEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ
Nevşin Mengü de, Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'den özür dilemişti ve "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum" demişti.
Nevşin Mengü; 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim çalışmalarını eleştirdi ve "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: 'dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar' Matta 6:5" ifadelerini kullandı.
VALANSİ: "HAVRALARI KARIŞTIRMADAN MESAJINIZI VEREMIYOR MUSUNUZ?"
Karel Valansi, Nevşin Mengü'nün söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" diye sordu.
"KAREL HANIM SİZİN NEZDİNİZDE TÜM MUSEVİ ARKADAŞLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Nevşin Mengü, Karel Valansi'nin söz konusu paylaşımına cevap verdi ve Musevilerden özür diledi. Mengü, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU, GAZİ YAKININI TEHDİT ETTİ
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sıra mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki gösterdi.
"Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti.
"SENİ ARAŞTIRIR BULURUM"
İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu. Protesto sırasında mezarlara karanfil koymaya devam eden Vali Ali Yerlikaya'nın, "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.
(ŞERİF CAN / SABAH)