Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sıra mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti.