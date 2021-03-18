Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kardeşlerimiz sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bize aldığımız nefesi bile çok görenler türlü oyunlarla üstümüze geldiler. Türlü saldırılarla mücadele ettik.

Her ne kadar bazıları anlamamakta ısrar etse de , bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga varlık yokluk meselesidir. Zannediyorlar ki bu mücadeleyi vermesek, diğerleri oyunlarından vazgeçecek. Biz bu kavgayı vermesek türlü dayatmalarla karşımıza çıkacaklar. Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz. Ama aslan zayıf düştüğünde sırtlanlar tepesine çöker ve onu lime lime eder. İşte bu yüzden Türkiye hep güçlü olmak zorunda.