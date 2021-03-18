İstanbul'da sahte alkol operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı.

Aramada 45 şişe votka, 12 şişe viski, 1 şişe şarap, çeşitli miktarlarda etil alkol ve 19 adet farklı markalara ait etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. (41) "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.