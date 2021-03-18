İstanbul'da sahte alkol operasyonu
İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 45 şişe votka, 12 şişe viski, 1 şişe şarap, çeşitli miktarlarda etil alkol ve 19 adet farklı markalara ait etiket ele geçirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı.
Aramada 45 şişe votka, 12 şişe viski, 1 şişe şarap, çeşitli miktarlarda etil alkol ve 19 adet farklı markalara ait etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y. (41) "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.