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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, / terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

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