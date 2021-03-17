17 Mart korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Salgınla mücadelede Devlet Başkanlığı Konseyi'nin sergilediği ortak iradeyi takdir ediyoruz. Biz de dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk. İnşallah, bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı da aynı şekilde Bosna Hersek'e göndereceğiz." diye konuştu.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı bir köyde, Sinop'un Durağan ilçesi Akçaalan köyünde ve Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, Adıyaman'da da 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.