17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021
ABONE OL
İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri , ve olmak üzere 11 ilçede daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA