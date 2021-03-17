İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.