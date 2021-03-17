Türkiye koronavirüste üçüncü dalgayı yaşıyor! Uzman isim Alper Şener'den flaş uyarılar...

SALGIN İKİ YOLLA AZALTILIR

Prof.Dr. Alper Şener, salgının dünyada önlenmesinin insan trafiğini azaltıp, aşının yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğunu hatırlatarak şunları söyledi

"Dünya genelinde salgının başından bu yana söylediğimiz iki türlü önlem var. Önce, insan trafiğini azaltmak lazım. Kişilerin bilinçli bir şekilde evde kalarak dışarıya çıkmaması ya da kısmi yasaklarla insan trafiğini engellemektir. Dönüşümlü olarak insan trafiğini azaltma yöntemini deniyoruz. Avrupa'nın genelinde de bu şekilde deneniyor. Bu dalgayı, kırabilecek ikinci önlem ise aşının yaygınlaştırılması, toplumda belli sayının üstünde kişinin tek ya da çift doz aşıyı almış olmasıdır. Türkiye her iki aşamayı da dengeli götürmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki koronavirüsle mücadelede görebildiğimiz kadarıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu hız kesilmedi. Türkiye'de de salgının hızı kesilmedi. Bu tırmanış, trendinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz."