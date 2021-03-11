Sincar'da neler oluyor? PKK ve Irak ordusu neden çatıştı? ABD ve NATO'nun Irak'taki yeni stratejisi ne?

Irak ordusu ve PKK terör örgütü Sincar'da çatıştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sicar'da yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber canlı yayınında yorumladı.

Bölgede bir gerginliğin olduğunu ifade eden Ağar, bu gerginliğin nereye varacağını takip etmek gerekli, Fransa'nın Irak Büyükelçisi tarafından bölgeye hastane temeli atılması, NATO üzerinden ABD'nin Sincar'ı etkileyecek şekilde bölgedeki yeni girişimlerin oluşması ve Haşdi Şabilerin Türkiye ile ilgili tehditleri bölgedeki dinamik süreci yakından etkileyeceğini ifade etti.

"IRAK ORDUSU VE PEŞMERGE GEREKLİ İRADEYİ ORTAYA KOYAMADI"

Sürecin son derece hassas olduğunu ifade eden Ağar, Irak ordusu ve Peşmergenin PKK terör örgütünü Sincar'dan çıkarmak için gerekli iradeyi ortaya koyamadığını söyledi.

NATO'NUN IRAK'TAKİ YENİ STRATEJİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

ABD'de Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte Rusya'nın bölgedeki etkisini engellemek için yeni bir stratejiye geçildiğini aktaran Ağar, NATO üzerinden bir takım ülkeleri kendi hedef ve çıkarları için mobilize (seferber) edip, Rusya, İran ve Çin'in bölgedeki hareketliliğinin önüne geçip İsrail'in güvenliğini sağlamak için yeni bir planın devreye gireceğini ifade etti.

NATO ile Türkiye arasında bir iş birliğinin olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Ağar, Türkmen coğrafyasındaki Araplaştırılmaya, Şiileştirilmeye ve Kürtleştirilmeye dikkat çekti.

FRANSA'DAN SİNCAR'DA SKANDAL HAMLE

Fransa'nın Irak Büyükelçisi tarafından Sincar'da hastane temelinin atılmasıyla bölgedeki Ezidileri önemsiyormuş izlenimi vermeye çalıştığını aktaran Ağar, "Ezidilere en çok yardımcı olan ülkenin Türkiye olduğunu unutuyorlar." dedi. Ezidilerin kendi topraklarına dönemediklerini belirten Ağar, "Haşdi Şabiler, PKK, İran, ABD, İsrail, Rusya hepsi bölgelerinde etkin... Tam anlamıyla dünyada jeopolitik tansiyonun attığı bir rekabet alanına dönmüş bir bölge haline geldi. Keşke Irak'ı yıkanlar inşaa etse ama öyle bir durum yok halen istismar devam ediyor." dedi.