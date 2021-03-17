HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz"
HDP'ye yönelik açılan kapatma davası Türkiye'nin gündemine otururken terör destekçisi partinin PKK'ya verdiği destek sözleri bir kez daha akıllara geldi. "Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Öcalan gelsin...Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini..." sözleri bu cümlelerden sadece bazıları. İşte HDP'li isimlerin terör örgütü ve terörist başı Öcalan'a yönelik övgü dolu sözleri...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açması Türkiye gündemine oturdu. Açılan dava HDP'li isimlerin tarih boyunca terör örgütü PKK'ya yönelik övgü dolu sözlerini akıllara getirdi.
İŞTE O SÖZLER...
Pervin Buldan "Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Öcalan gelsin" "Abdullah Zeydan "PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle..." Figen Yüksekdağ " Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" Terörist Selahattin Demirtaş " Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini..." İşte HDP'li isimlerin PKK terör örgütüne verdiği desteği adeta kanıtlayan o görüntüler...