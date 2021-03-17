HDP'li isimlerin PKK'ya yönelik övgü dolu o sözleri! "Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açması Türkiye gündemine oturdu. Açılan dava HDP'li isimlerin tarih boyunca terör örgütü PKK'ya yönelik övgü dolu sözlerini akıllara getirdi.

İŞTE O SÖZLER...

Pervin Buldan "Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Öcalan gelsin" "Abdullah Zeydan "PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle..." Figen Yüksekdağ " Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" Terörist Selahattin Demirtaş " Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini..." İşte HDP'li isimlerin PKK terör örgütüne verdiği desteği adeta kanıtlayan o görüntüler...