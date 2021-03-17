4.5 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor! Detaylar netleşiyor

Onay veren vatandaşlara uygulanacak. BioNTech aşısı olmak istemeyenlere ise şu anda Türkiye'de yapılmakta olan klasik yöntemle geliştirilen Çin aşısı CoronaVac aşısı vurulacak. BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesinden sonra Çin'den gelen aşıda olduğu gibi bu aşı da Sağlık Bakanlığı'nca incelenecek.