SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2021 Kovid-19 vefat, vaka, test sayısı, iyileşen tablosu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 15 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum.....
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 16 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.
15 MART
14 MART
13 MART
12 MART
11 MART
10 MART
9 MART
8 MART
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7 MART
6 MART
5 MART