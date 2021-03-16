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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2021 Kovid-19 vefat, vaka, test sayısı, iyileşen tablosu

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 15 Mart 2021 tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum.....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 16 Mart 2021 tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 bin 749 yeni vaka var! 16 Mart verileri açıklandı 16 BİN 749 YENİ VAKA VAR! 16 MART VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

15 MART

14 MART

13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

9 MART

8 MART

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