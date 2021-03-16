SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2021 Kovid-19 vefat, vaka, test sayısı, iyileşen tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

15 MART