Son dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de son durum! Hangi illerde vakalar arttı hangilerinde azaldı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını son dakika olarak açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? Hangi şehirler kırmızıya dönecek? İşte merak edilen sorular ve il il vaka sayıları...
Sağlık Bakanı Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. İllere göre 6-12 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide görülen vaka sayıları...
İŞTE İL İL YENİ ORANLAR
ADANA 63,00
ADIYAMAN 154,63
AFYON 47,50
AĞRI 22,22
AKSARAY 173,52
AMASYA 163,64
ANKARA 68,53
ANTALYA 95,16
ARDAHAN 73,83
ARTVİN 100,88
AYDIN 58,71
BALIKESİR 257,60
BARTIN 62,82
BATMAN 15,64
BAYBURT 51,28
BİLECİK 81,38
BİNGÖL 25,20
BİTLİS 15,95
BOLU 65,76
BURDUR 86,49
BURSA 78,47
ÇANAKKALE 149,76
ÇANKIRI 47,29
ÇORUM 73,19
DENİZLİ 41,50
DİYARBAKIR 17,83
DÜZCE 81,63
EDİRNE 200,36
ELAZIĞ 29,59
ERZİNCAN 53,75
ERZURUM 45,63
ESKİŞEHİR 74,59
GAZİANTEP 67,44
GİRESUN 296,84
GÜMÜŞHANE 137,61
HAKKARİ 7,84
HATAY 69,43
IĞDIR 80,97
ISPARTA 61,09
İSTANBUL 178,25
İZMİR 78,57
KAHRAMANMARAŞ 56,50
KARABÜK 47,21
KARAMAN 56,88
KARS 24,92
KASTAMONU 118,23
KAYSERİ 142,95
KIRIKKALE 88,27
KIRKLARELİ 137,12
KIRŞEHİR 47,73
KİLİS 255,62
KOCAELİ 138,39
KONYA 203,91
KÜTAHYA 85,14
MALATYA 92,66
MANİSA 50,12
MARDİN 17,32
MERSİN 96,75
MUĞLA 80,24
MUŞ 27,24
NEVŞEHİR 64,60
NİĞDE 89,21
ORDU 248,62
OSMANİYE 198,89
RİZE 188,18
SAKARYA 90,15
SAMSUN 458,53
SİİRT 2,11
SİNOP 345,56
SİVAS 43,88
ŞANLIURFA 15,41
ŞIRNAK 4,46
TEKİRDAĞ 121,64
TOKAT 243,53
TRABZON 222,32