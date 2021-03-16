Sağlık Bakanı Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. İllere göre 6-12 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide görülen vaka sayıları...

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