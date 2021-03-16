Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile basın toplantısı düzenliyor...
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Gerilimi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Önümüzde önemli bir fırsat var
Beklentimiz siyasi engel çıkarılmaması.
Reformlarımız bu süreci destekleyecek. Vize serbestisinde aşama kaydedebiliriz.
detaylar gelecek...