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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenliyor...

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gerilimi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Önümüzde önemli bir fırsat var

Beklentimiz siyasi engel çıkarılmaması.

Reformlarımız bu süreci destekleyecek. Vize serbestisinde aşama kaydedebiliriz.

detaylar gelecek...

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