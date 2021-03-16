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Son dakika: Türkiye Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı mı? Tarih belli oldu

Son dakika haberi... ile arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi tarafından duyuruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: Türkiye Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı mı? Tarih belli oldu

'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. ile artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

İşte o paylaşım:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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