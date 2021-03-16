Son dakika: Türkiye Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı mı? Tarih belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından duyuruldu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.
İşte o paylaşım:
Vatandaşlarımızın dikkatine‼️ pic.twitter.com/oVj8knf703— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 16, 2021