AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 açık lise sınavları online mı olacak? MEB takvimi...

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar online mı olacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, ikinci dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından sınav tarihini beklemeye başladı. MEB'in yayımladığı duyuru ile sınav takvimi belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 açık lise sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bunun için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı duyuruldu.

12 Mart tarihinde başlayan 2. dönem ders seçme işlemleri, 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?

AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılacak.