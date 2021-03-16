Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki milyonluk vurgunu banka müdürü ortaya çıkardı

5- "Şirketten dolandırılan bu para en acısı olan, personelin 4 aylık maaşından kırpılarak mı yapılmıştır? Güvenlik görevlilerine aylardır 'Maaşlarınızı sormaya kesinlikle merkeze gelmeyeceksiniz, itiraz etmeyeceksiniz?' talimatı neden ve kim tarafından verilmiştir?"

6- "Bu olay banka müdürünce açığa çıktığı halde neden ilk etapta soruşturma şirket yöneticileri ve illegal ekipler tarafından gizli bir odada yapılmış, suçu üstlenen personel darp edilerek önce itiraf ettirilmiş, yaka paça Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne götürülmüş ve daha sonra kolluk kuvvetlerine haber verilmiştir? Oysaki kolluk kuvvetlerine haber verilip savcılık kanalıyla bu olay aydınlatılmış olması resmî bir kamu kurumunda uygulanması gerekmez midir?"

7- "Bu olay sonucu güvenlik görevlilerine eksik maaş ödemesi yapılmış mıdır? Şayet varsa maaş farkları ne zaman personele verilecektir? Güvenlik personeli yeni zamla maaşlarını ve sendikal haklarının ne kadar olduğunu bilmekte midir? Şayet personel maaşından bir vurgun olmuşsa şirketin kendi sorumluluğunda olan bir aksaklığın personele yansıtılması 4857 Sayılı İş Kanunu açısından suçtur ve böyle bir durum var ise biran evvel bu maaş farklarının personele ödenmesi gerekmektedir."