Tugay Adak’a ölümü reva görenler Enver Aysever'e para akıttı

Aysever; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdi.

MERSİN: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Enver Aysever ile Aykırı Okuryazarlık Atölyesi' geçen yıl gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen atölyede, 25 kişilik gruplara 3 kur şeklinde eğitim verildi. Her ayın son hafta sonu yapılan 4'er saatlik atölyeler toplam 24 saat sürdü. Yaşanan olaydan sonra söz konusu haberin bulunduğu sitedeki görsellere ulaşılamaması da dikkat çekti.

MUDANYA: Aysever, Mudanya Belediyesi'nin projelendirdiği "Mudanya Akademi"nin etkinliğinde de eğitim verdi. Düzenlenen atölyenin 4 hafta sürdüğü ve Aysever'in her ay farklı bir grupla okuma ve yazma üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.