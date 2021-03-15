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Tek tek itiraf etti! FETÖ'cüler böyle iletişime geçiyormuş

'nün (FETÖ) örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcıları için oluşturduğu mülkiye yapılanmasına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İtirafçı örgüt üyesi, FETÖ’cü vali ve kaymakamların, örgüt içi nasıl haberleştiğini anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Tek tek itiraf etti! FETÖ'cüler böyle iletişime geçiyormuş

Soruşturma birimleri, örgütün kaymakam ve vali yardımcıları için 6-7 kişilik gruplar oluşturduğu, 17-25 Aralık'tan sonra ise bu grupları 2 ve tek kişiye kadar indirdiğini tespit etti.

Mahrem imamlar tarafından kaymakam ve vali yardımcılarına ByLock yüklü tabletler verildiği ve bu tabletleri makamlarına götürmemeleri yönünde tavsiyede bulunulduğu ortaya çıktı. Örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarının il ve ilçede yaşanan gelişmeleri anbean mahrem imamlarına aktardıkları tespit edildi.

ByLock programını 2016 yılı Şubat ayı ortalarında kullanmayı bıraktıktan sonra ise Tango isimli örgütsel haberleşme sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

Maaşlarının yüzde 10'unu himmet adı altında örgüte veren kaymakam ve vali yardımcılarının, yılda iki kez ve 'da 'nde sahte isimlerle kayıt yaptırarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri de edinilen bilgiler arasında yer aldı.



ŞEMASI ÇIKARILDI
Soruşturma birimleri, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının (Üst Bölge) şemasını çıkardı. sorumlusunun 'Tuncay' kod Cemil Yıldırım, Yıldırım'dan sonra ise 'Melih' kod Bora Şerbetçi'nin olduğu tespit edildi. Diyarbakır'dan sorumlu 'Orhan' kod Numan Dönmez, MardinŞırnak'tan sorumlu 'Halil' kod Ali Yağmur, - 'ten sorumlu 'Sami' kod Ali Ataman, - ve 'den sorumlu ise 'Faruk' kod Ömer Faruk Kısakürek isimli mahrem imamların olduğu belirlendi.

Mülkiyeden sorumlu mahrem imamlar yılda bir kez Ankara ve İstanbul'da örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarıyla toplantı gerçekleştiriyordu. İstanbul'daki toplantılar genellikle FETÖ'ye ait dershanelerde gerçekleştirilirken, Ankara'da Kızılcahamam Asya Termal Oteli veya örgüte ait dubleks villalarda yapılıyordu.



SAHTE İSİMLERLE GAZETE ABONELİĞİ
ÖRGÜTE ait kapatılana kadar tüm örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcıları başka isimlerle gazeteye abone yaptırıldı. Kapatıldıktan sonra ise , gibi örgüte ait gazetelere abonelikler oluşturuldu. Yapılan aboneliklerin sadece verilen paralarla sınırlı olduğu, gazetelerin örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarına gönderilmediği öğrenildi.



BAZI KAYMAKAMLARA DERSHANE VİZESİ
KAYMAKAM ve vali yardımcılarına FETÖ ile iltisaklı olmadıkları izlenimi vermek amacıyla tavsiyelerde bulunulduğu, FETÖ'ye ait kurumların (Bank Asya, dershaneler ve özel okullar) kullanılmaması talimatı verildiği belirlendi. Bu hususun sadece Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan kaymakamlara eğitim imkânları kötü olmasından dolayı FETÖ ile iltisaklı kurumlara çocuklarını gönderme izni verilerek esnetildiği ortaya çıkarıldı.

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