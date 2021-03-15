Tek tek itiraf etti! FETÖ'cüler böyle iletişime geçiyormuş





SAHTE İSİMLERLE GAZETE ABONELİĞİ

ÖRGÜTE ait Zaman Gazetesi kapatılana kadar tüm örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcıları başka isimlerle gazeteye abone yaptırıldı. Kapatıldıktan sonra ise Bugün, Meydan gibi örgüte ait gazetelere abonelikler oluşturuldu. Yapılan aboneliklerin sadece verilen paralarla sınırlı olduğu, gazetelerin örgüt üyesi kaymakam ve vali yardımcılarına gönderilmediği öğrenildi.