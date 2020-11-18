Savcılık düğmeye bastı! FETÖ’ye ByLock baskını

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok ilde ByLock operasyonları düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda toplam 127 şüpheliden 79'u yakalandı.



ÖZEL HATLARLA İLETİŞİM

Ankara'da FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen hatlarla ByLock kullandığı belirlenen 22 şüpheliye gözaltı kararı verildi. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri arıyor.



ÖRGÜTÜN ÖĞRETMENLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ operasyonlarında da örgütün TSK yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde "öğretmen" olarak tabir edilen siviller tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat sağlanması soruşturmasında yeni isimlere ulaşıldı. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda ise haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.



KORONAVİRÜS VARSA GÖZALTI YOK

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli şehir dışında yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 1'i Kovid-19 hastası olması nedeniyle gözaltına alınmadı. Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



ARDIŞIK VE KARIŞIK ARAMA

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda da ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.



KAHRAMANMARAŞ'TAN TEKİRDAĞ'A

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi. Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Niğde merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda da 25, Kocaeli'nde 9 şüpheli gözaltına alındı.



ÖMERLİ'DEKİ BABAEVİNDE YAKALANDI

Mardin'in Ömerli ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi saklandığı babaevinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan E.A'nın, babasının Ömerli'deki evinde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan E.A. gözaltına alındı, evdeki bazı dijital materyallere el konuldu. E.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.