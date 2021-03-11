11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eski Ankara İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım'a FETÖ-PDY'den hapis cezası

Eski Ankara İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım'a FETÖ-PDY'den hapis cezası

Adana'da -PDY'ye yönelik davada yargılanan eski Komutanı Kurmay Albay , 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Eski Ankara İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım'a FETÖ-PDY'den hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Tarım, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığını, "sivil imamlar"la operasyonel hatlar üzerinden haberleştiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinin 411'inci sırasında "Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı" olarak yer aldığını belirterek, Tarım'ın "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca, sanığın Ankara İl Jandarma Komutanı görevindeyken MİT'e ait tırların durdurulması, eylemin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde, MİT mensuplarını dinleyip tırları takip ederek, tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan örgüt üyelerinin amiri konumunda bulunduğunu, MİT mensupları hakkında talep edilen dinleme kararlarını imzaladığını kaydederek, Tarım'ın "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Cengiz Tarım, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Cengiz Tarım'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan da 11 yıl 8 ay olmak üzere, 21 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, "Anayasayı ihlal" suçundan beraatine hükmettiği sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

FETÖ hükümlüsü Trabzonda yakalandı FETÖ HÜKÜMLÜSÜ TRABZON'DA YAKALANDI
FETÖ ABDdeki faaliyetlerini neden arttırdı? FETÖ ABD'DEKİ FAALİYETLERİNİ NEDEN ARTTIRDI?
FETÖ Kırgızistan için de tehdittir "FETÖ KIRGIZİSTAN İÇİN DE TEHDİTTİR"
FETÖ yeniden yapılanma içinde mi? FETÖ YENİDEN YAPILANMA İÇİNDE Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA