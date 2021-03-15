Büyükşehirlerde koronavirüs şoku! 3 katına çıktı

POZİTİFLER 13 BİNLERE DAYANDI

Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

2 MİLYON İYİLEŞEN

Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.