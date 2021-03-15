Büyükşehirlerde koronavirüs şoku! 3 katına çıktı
Son dakika haberine göre; Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği ve 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serildi.
Günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artışla ilgili analizlerin neticeleri ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı koronavirüs vakalarına ilişkin gelişme ve risk haritasındaki değişimler son haftaların neredeyse geçtiğimiz 1 yılı 3 e katladığını gösterirken nedenleriyle ilgili 3 ana etken ortaya çıktı.
ARTIŞIN 3 NEDENİ VAR
Günlük vaka sayılarındaki hızlı artışın üç nedeni olduğu düşünülüyor. Bunlar kısıtlamaların esnetilmesi nedeniyle hareketliliğin artması, İngiliz mutantının artık Türkiye geneline yayılmış olması ve vatandaşların kurallara eskisi kadar uymaması olarak sıralanıyor.
HASTANEYE BAŞVURU YÜZDE 30 ARTTI
Polikliniklere başvurular da yüzde 30 arttı. Büyükşehirler başta olmak üzere vakalardaki hızlı artışın yoğun bakıma ve entübeye dönüşmesi ile ilgili bir endişe yaşanıyordu.
DOLULUK ORANINI ARTTIRMIYOR
Ancak sayısal artışa karşın bunun hastane doluluk oranlarına yansımadığı, kesin olmamakla birlikte hastalığın seyrinde bir hafifleme olduğu gözleniyor.
İNGİLİZ MUTASYONU TABLOYU 3 KATINA ÇIKARDI
Yapılan filyasyon çalışmalarında İngiliz mutantı virüsün evde bulaşları önceki döneme göre 3 kat artırdığını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem mavi dışındaki tüm illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına geri dönülmesinin düşünülebileceği belirtiliyor.
RAHATLAMA MAYISTA
Önümüzdeki haftalarda günlük vaka sayılarının 20 binleri geçebileceği belirtiliyor.
Ancak mayısla birlikte havaların, toplumsal bağışıklık ve aşının etkisi ile Türkiye genelinde vaka sayılarında bir gerileme bekleniyor. Yaz ise biraz daha rahat geçecek.
BAKAN KOCA GÜNLÜK TALBOYU AÇIKLADI
Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
POZİTİFLER 13 BİNLERE DAYANDI
Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.
2 MİLYON İYİLEŞEN
Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.