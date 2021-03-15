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Son dakika: Suriye'de MİT destekli operasyon! PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı İbrahim Babat yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim 'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak 'ye getirdi. "Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK’ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim 'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak 'ye getirdi.

Alınan bilgiye göre, MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

EYLEM PLANLARI DA DEŞİFRE EDİLDİ
Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, unsurlarıyla beraber bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE TUGAY KOMUTANI
Terör örgütüne 2011'de 'de katılan terörist Babat'ın, 'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.







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